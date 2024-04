La crisi umanitaria senza fine in Sudan (di cui non parla più nessuno)

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 20 aprile 2024) Secondo l’Onu è ladi sfollamenti forzati «peggiore del mondo», oltre 8,5 milioni di individui costretti alla fuga di cui 6,5 all’interno dei confini e due fuori verso Paesi che vivono a loro volta emergenze umanitarie devastanti come Sud, Centrafrica, Ciad o addirittura Eritrea. Ha già fatto tra le quindici e le ventimila vittime, più un numero infinito di feriti e si prevede che se i combattimenti non si interromperanno nel brevissimo termine e non si sbloccherà l’accesso agli aiuti umanitari, la guerra potrebbe causare tra il mezzo milione e il milione di morti per fame, malnutrizione (secondo la Croce Rossa Internazionale l’incidenza è aumentata del centosettantacinque per cento tra i bambini sotto i cinque anni, ndr) e malattie. Sta causando una profonda instabilità in una vastissima area del continente africano che avrà ...