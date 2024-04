La Cassazione “boccia” gli autovelox non omologati in tangenziale | annullate multe

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 20 aprile 2024) Il caso riguarda gliin Veneto. Nello specifico la Suprema Corte ha considerato una sanzione a Treviso ad un automobilista che è passato a 97 km/h in una zona dove il limite era 90 km/h. Quel tutor però tecnicamente non è regolamentare. Per cui la sanzione non è valida.