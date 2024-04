La Camera Usa approva gli aiuti all' Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) LaUsa hato il disegno di legge che stanzia 60 miliardi di dollari per l'. "Sono grato alladei rappresentanti degli Stati Uniti, a entrambi i partiti e personalmente al presidente Mike Johnson per la decisione che mantiene la storia sulla strada giusta". E' il commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al via libera dellaUsa. "La democrazia e la libertà avranno sempre un significato globale e non verranno mai meno finché l'America contribuirà a proteggerle - aggiunge - .Il vitale disegno di legge sugliUsa impedirà alla guerra di espandersi, salverà migliaia e migliaia di vite".