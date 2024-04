La Bottega dell’Arte - chi sono i componenti della band | i successi del gruppo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) La, il complesso fondato nel 1974 dai fratelli Piero e Massimo Calabrese, è tra gli ospitinuova puntata de I Migliori Anni in prima serata su Rai1. I fratelli Piero e Massimo Calabrese nel 1974 decidono di fondare con Fernando Ciucci, Romano Musumarra e Alberto Bartoli, tre amici di infanzia “la, uscì alla fine del 1975. Eravamo veramente ragazzini: amici d’infanzia tutti quanti. Cominciammo per divertimento, facendo “progressive”, e poi, pian piano, cominciammo a scrivere cose nostre. Molta prolificità, e molte ore in sala prove, che a quei tempi, era una cantina presa in affitto, in una zona di campagna, nel cuore di Roma. Non ci siamo realmente accorti, di quando e quanto tutto questo, stesse diventando un vero e proprio lavoro. Arrivò subito il ...