Kiev e Nato | L' Italia invii più Samp-T Ma servono a noi e costano tanto

La Camera Usa ha dato il suo primo via libera per un pacchetto da 95 miliardi di dollari di 'aiuti' all'Ucraina , Israele e Taiwan. Nello stesso momento una dichiarazione di Stoltenberg lascia ... (ilgiornaleditalia)

La Camera Usa approva aiuti per 60 miliardi a Kiev. Zelensky: «Storia sulla strada giusta» - Per Israele (366 sì e 58 no, di cui 37 dem e 21 Gop) stanziati invece 26 miliardi, in gran parte destinati a rifornire gli arsenali dell'alleato. Nove però sono per gli aiuti a Gaza e dove ci sono ...unionesarda

Usa, superato lo stallo su aiuti da 61 miliardi a Kiev. Zelensky: "Grato, salveranno vite" - Il Congresso americano alla fine ha approva il nuovo pacchetto. Biden, "Una risposta alla chiamata della storia" ...tg.la7

Armi Usa all'Ucraina, Zelensky: "Salveranno vite". Russia: "Non cambia nulla" - (Adnkronos) - Armi Usa all'Ucraina, fumata bianca. Dopo mesi di attesa, arriva la giornata chiave che può aprire una nuova fase nella guerra ...notizie.tiscali