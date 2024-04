Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli | Un terzo figlio? Perché no

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di sabato 20 aprile 2024)sono la dimostrazione di come sia possibile partecipare al Grande Fratello, magari anche solo per fare un’esperienza diversa dal solito, e innamorarsi. I due, infatti, si sono conosciuti esattamente vent’anni fa, nel 2004, in un periodo in cui in pochi sembravano scommettere sul loro amore amore (lui sembrava essere il più convinto), ma pochi mesi dopo l’uscita dalla Casa si sono sposati e oggi sono ancora innamoratissimi e con due figli, Matilda e Tancredi, nati nel 2007 e nel 2013. Ospiti di Verissimo, la coppia ha raccontato quanto siano ancora unitissimi. “Stiamo insieme ormai da 20 anni e questi anni sono volati, siamo cresciuti insieme, litighiamo anche più di prima ma siamo più uniti che mai – sono le parole dell’ex gieffino – Ci scontriamo per diverse ragioni, per le ...