Karate - altre 4 finali per il bronzo dalla Premier League de Il Cairo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo una finale per ilconquistata nella giornata di ieri, oggi è andata in scena la seconda giornata valida per le eliminatorie della tappa de Il(Egitto) per quanto riguarda ladi2024. In questo caso sono arrivatecon Veronica Brunori e Viola Lallo nei 55 kg, quindi Silvia Semeraro nei 68 kg e Clio Ferracuti nei +68 kg. Tutte e quattro le azzurre hanno messo in scena un ottimo percorso nei rispettivi round robin approdando ai quarti di finale e aggiudicandoseli. Nelle semisono purtroppo state fermate, sfiorando dunque lassima. Domani, quindi, andranno in scena ledi consolazione e quelle per la medaglia d’oro.