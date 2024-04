Juventus - non solo Carnesecchi | cambia agente pure Zhegrov - un esterno da Thiago Motta

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha commentato il 2-2 dell’Unipol Domus contro il Cagliari Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato del pareggio per 2-2 contro il ... (calcionews24)

Dopo il pareggio per 2-2 tra Cagliari e Juventus , l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato Sky Sport. Ecco le sue parole. L'ANALISI -... (calciomercato)

SASSUOLO Non vuole smettere di stupire, il Sassuolo femminile, fin qui protagonista della sua prima poule scudetto di sempre e quarta in classifica nel ‘gironcino’ che assegna il tricolore. Fin ... (sport.quotidiano)

Juventus, non solo Carnesecchi: cambia agente pure Zhegrova, un esterno da Thiago Motta - Cambiare agente non è sinonimo di un cambio di squadra, ma a volte va proprio così. Vedremo se nel prossimo mercato estivo sarà lo stesso o meno per due giocatori.calciomercato

Pellegatti: “Futuro Conte incerto, non mi risulta che andrà al Milan” - Il giornalista e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti, ha parlato ai microfoni di Tv Play in vista del derby e del futuro sulla panchina dei rossoneri, con il nome di Antonio Conte, conteso anche dalla.tuttojuve

Napoli in crisi, da Torino: "Lì la vittoria è l'eccezione e non la regola" - Napoli sconfitto anche ad Empoli, da Torino commentano quella che si può definire una stagione disastrosa per gli azzurri.areanapoli