Jesi Arrivano i carabinieri | Aurora – Falconara Olimpia finisce in rissa

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 20 aprile 2024) Pagina nera per lo sportno e per il calcio dilettantistico in generale. Tra il primo ed il secondo tempo tutti contro tutti o quasi: in due al Pronto Soccorso. L’arbitro ha decretato la fine della gara al 45? sul risultato di 2-2, 20 aprile 2024 – Una pagina di sport, se poi si può derubricare come sport, da cancellare imediatamente. Quello accaduto oggi pomeriggio al San Sebastiano non può chiamarsi sport e la cosa va immediatamente cancellata con la speranza che il Giudice Sportivo dia una lezione esemplare ai colpevoli. Se poi i colpevoli sono tutti, tutti penalizzati. Parliamo di una gara del campionato di Seconda Categoria tra l’e l’Juventu. penultima e ultima in classifica generale. Stando a testimoni oculari alla fine del primo tempo sul ...