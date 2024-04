Israele furioso con Erdogan | Vergognati - due ore con il capo di Hamas

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 aprile 2024) Recep Tayyiptorna ad attaccare frontalmentecon le parole e con i fatti. Il presidente turco ha ospitato, per una conversazione durata oltre due ore, il leader politico di, Ismail Haniyeh.ha assicurato al suo interlocutore che"un giorno pagherà il prezzo dell'oppressione che infligge ai palestinesi", che ha invitato ad "agire uniti" nel processo che punta a creare uno Stato indipendente di Palestina "chiave per la pace regionale". Nel corso dell'incontro, ha spiegato la presidenza turca,e Haniyeh hanno discusso degli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nella guerrae fornire aiuti umanitari a Gaza. La visita di Haniyeh in Turchia ha scatenato l'ira di. "I ...