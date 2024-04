Inzaghi senza limiti - dopo l’Italia l’Europa! E le rivali da zero ? CdS

(Di sabato 20 aprile 2024) Simonesi appresta a completare un triennio con l’Inter straordinario con lo scudetto della seconda stella ormai ad un passo. Il tecnico, chela stagione rinnoverà, non vuole porsi. NO LIMITS ? E’ un’Inter e unche non vogliono porsi. Eaver dominato, con uno scudetto ormai ad un passo, sono pronti a prendersi la scena anche in Europa. L’obiettivo di Simoneè appunto quello di non fermarsi e allargare sempre l’orizzonte delle sue conquiste. Al termine della stagione, rinnoverà col club passando dalla scadenza attuale del 2025 fino al 2027. Dunque, altri tre anni di lavoro. Il primo triennio è stato sublime: cinque trofei portati a casa più un sesto, il più bello e importante, in arrivo per un ...

Udinese-Inter in campo tra poco per la partita della 31ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 presso il “Bluenergy Stadium” di Udine. Inzaghi punta su ... (inter-news)

Milano, 10 aprile 2024 – Le ammonizioni nel finale di gara di Udinese- Inter per Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, il primo per proteste e il secondo a seguito di un energico Inter vento in ... (sport.quotidiano)

Simone Inzaghi riflette sulla scelta in attacco. Lautaro Martinez mancherà a causa della squalifica rimediata con l’Udinese, il tecnico ha due opzioni per Inter -Cagliari. L’articolo dal Corriere ... (inter-news)

Carlo, aiutami: siamo in difficoltà | Inzaghi chiama Ancelotti: chiesto il difensore in ‘comodato d’uso gratuito’ - I nerazzurri, che devono continuare a fare i conti con il FPF, si rivolgono al Real Madrid per rinforzare la difesa ...dotsport

Milan-Inter, ancora infortunato: Inzaghi non potrà convocarlo per il derby - Non buone notizie per l'Inter in vista del caldo derby contro il Milan di lunedì. Si è fermato il nerazzurro e non sarà dunque della gara.milanlive

Milan, Pioli senza più scuse: ciclo finito e cambio obbligatorio - Il tempo delle parole e dei proclami è terminato: il ciclo di Pioli è ufficialmente chiuso. E’ tempo di ripartire con un nuovo tecnico. Senso di impotenza, incapacità e arrendevolezza, più tecnica che ...notiziemilan