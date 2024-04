Inter Women - pausa in Serie A Femminile | il motivo e la data di ritorno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024) Nella quinta giornata di poule scudetto dellanon è prevista alcuna partita per l’. Ecco ildello stop della squadra di Rita Guarino e il rientro in campo previsto. STOP – La seconda fase del campionato diprosegue regolarmente, con le squadre (Juventus-Sassuolo e Fiorentina-Roma) che già scese in campo questo sabato per battersi nella poule scudetto. Domani – domenica 20 aprile – sono in programma, invece, le sfide di poule salvezza: Sampdoria-Milan e Napoli-Pomigliano. E l’? Le ragazze di Rita Guarino, insieme al Como, salteranno il quinto turno diper un...