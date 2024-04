Inter - programmato un colpo in difesa | da Nacho a Buongiorno idee e costi differenti

L’Inter tra due giorni giocherà all’Olimpico di Roma per sfidare i giallorossi di De Rossi. Inzaghi vuole dare continuità alla vittoria contro la Juventus. IL PROGRAMMA DELLE ROTAZIONI ? Il turnover ... (inter-news)

Sensi farà parte del gruppo che oggi pomeriggio partirà in treno in direzione Firenze per la trasferta di domenica 28 gennaio contro la Fiorentina. Il calciatore, però, presto sarà ceduto dall’Inter ... (inter-news)