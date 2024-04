Inter - è il derby scudetto… Dei tre ex! Uno in particolare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024) Si avvicina sempre di più Milan-che può decretare la vittoria del ventesimo scudetto per i nerazzurri, proprio davanti ai rivali cittadini. Ma in casa nerazzurra è anche una partita con qualche ex, di cui uno incon il dente avvelenato.DEGLI EX – Vincere unha sempre un sapore speciale. Vincere uno scudetto nel, ancora di più. Fare tutto questo da ex, è una sorta di apoteosi calcistica. Potrebbe essere questo il caso proprio di Milan-di lunedì, partita che si avvicina a grandi passi e per la quale c’è tantissima trepidazione. Anche e soprattutto in casa nerazzurra. Specialmente per tre giocatori che hanno indossato proprio la maglia rossonera nel loro passato. Uno in, ovvero Hakan ...