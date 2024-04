Infermiera aggredita e ferita a coltellate in ospedale | caccia all’uomo

La Spezia, 13 aprile 2024 – Quarant’anni, madre di famiglia, Infermiera da 14 anni, una parte dei quali in servizio presso una struttura pubblica. Come tante colleghe (lei è iscritta al sindacato ... (lanazione)

Un normale turno di lavoro a bordo di un’ambulanza medicalizzata si è trasformata in un incubo ad occhi aperti per un’infermiera di Maddaloni, in provincia di Caserta. Una brutale aggressione da ... (ildifforme)