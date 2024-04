Ilaria Salis - è tutto così sconcio

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 20 aprile 2024) Eabbiamo scoperto che per il salvacondotto dianche il nostro immancabile Mattarella era informato e, tacendo, era d’accordo.in questa operazione: che una che mal fa, che si comporta male, una che – stando alle accuse – va in Ungheria ad aggredire a bastonate gente che non le piace (gente magari esecrabile, disprezzabile fin che si vuole, ma è lecita la caccia all’uomo per chi consideriamo spregevole?) insieme a un gruppo organizzato di violenti, e che proprio per questo viene prima santificata, poi proposta per fare la bella vita in Europa, a migliaia di euro al mese, pagati da quello che un tempo si definiva il contribuente e che oggi conviene chiamare coglione. Hanno provato in tanti, tutta la stampa di sinistra cui piace definirsi libera, a consacrarla questa ...