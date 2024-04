Il sistema nervoso simpatico è apparso nei primi vertebrati

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 20 aprile 2024) Scoperta rivoluzionaria sulUno studio recente pubblicato su Nature ha svelato una scoperta sorprendente riguardo al, noto per regolare la risposta di lotta o fuga nei. Una caratteristica diffusa in tutti gli animali con colonna vertebrale Sebbene in passato si ritenesse che ilfosse presente solo neicon mascella, l'analisi di un vertebrato privo di mascella ha messo in discussione questa convinzione, suggerendo che potrebbe essere una caratteristica comune a tutti gli animali dotati di colonna vertebrale.