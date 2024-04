Highlights e gol Bayern Monaco-Union Berlin 5-1 | Bundesliga 2023 2024 VIDEO

Il Manchester City è in finale di FA Cup per la seconda stagione consecutiva. La squadra di Guardiola batte 1-0 il Chelsea al termine di una partita estremamente equilibrata e decisa dal guizzo di ... (sportface)

Il video dei gol e degli Highlights di Empoli-Napoli , match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Castellani grande partenza dei ragazzi di Nicola ... (sportface)

VIDEO IAMNAPLES.IT – Primavera 2, Napoli-Salernitana 5-1: Ecco gli Highlights del match - Ancora una vittoria per la Primavera del Napoli che in casa rifila ben 5 gol alla Salernitana nel derby campano. Il Match inizia in salita con i granata ...iamnaples

Union Berlino – Bayern Monaco 1-5 Highlights e gol: manita dei bavaresi a Berlino! - Union Berlino - Bayern Monaco: ecco gli Highlights e i gol della sfida valevole per la trentesima giornata di Bundesliga ...generationsport

La Juve vince e si qualifica alla prossima Champions League. Gol e Highlights - Vittoria importantissima della Juventus, che supera 2-1 in rimonta il Sassuolo e festeggia la matematica qualificazione ai playoff della prossima Women’s Champions League. Succede tutto nella ripresa: ...torinotoday