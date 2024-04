Guida l’autobus in stato di ebbrezza | patente ritirata al conducente 51enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Ravenna, 20 aprile 2024 - Sottoposto ai controllo con l’etilometro è risultato presentare un tasso alcolemico pari a 1,53 grammi per litro dopo la prima prova e 1,63 g/l a seguito della seconda, benché il valore previsto per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose, sia ‘zero’. Stiamo parlando deldi un autobus, nei cui confronti la Polizia Locale di Ravenna ha proceduto con il ritiro immediato delladi, ai fini della revoca, e l’adozione di tutti i provvedimenti di legge. L’episodio ènel primo pomeriggio di oggi, sul territorio di Ravenna, a seguito di una segnalazione raccolta dal 112. Già alla vista degli agenti, immediatamente intervenuti, ilè apparso in unopsico-fisico ...