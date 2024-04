Gracias y adiós - il singolo di Cabruja con un adattamento in spagnolo di Grazie dei Fiori

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 20 aprile 2024) MILANO – Dal 16 aprile è in radio “”, il nuovodicon unin, oltre ad una versione in italiano, del grande successo “dei” portato al successo dall’indimenticabile Nilla Pizzi che proprio il 16 aprile, nel 1919, nasceva in provincia di Bologna. “Per tornare dopo il mio album e i live che ho tenuto in Italia – afferma– ho pensato ad un brano molto italiano, però nella mia lingua… e questo è un brano che amo definire retrò e contemporaneo allo stesso tempo. Con l’inche ho realizzato, cerco di rendere l’idea originale del brano, ma con una sonorità diversaanche a Giancarlo Di Maria che ...