Giovanna Sannino racconta a Verissimo il doloroso momento dell’arresto del padre

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 20 aprile 2024) Questo pomeriggio, una delle protagoniste più amate di Mare Fuori è stata ospite per la prima volta nel salotto di. Ai microfoni di Silvia Toffanin la giovanissima attrice ha parlato del suo compagno, Gaetano Migliaccio, conosciuto sul set della popolare serie televisiva: Lui è un uomo gentile. Gaetano è un uomo d’altri tempi. Sembra uscito da un film dell’800. Ha un animo antico. Quando l’ho incontrato, non ero in unfelice, uscivo da una storia che mi aveva cambiata, raffreddata. Non ero pronta a un nuovo amore. Lui ha avuto molta pazienza con me, mi ha corteggiata per cinque mesi. Mi piacerebbe che i miei figli avessero uncome Gaetano. Laha poito di un capitolodella sua vita, ...