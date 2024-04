Giorgia Meloni a gamba tesa su Scurati | Ma quale censura - 1 800 euro per un minuto di monologo Propaganda coi soldi dei cittadini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo ore di polemiche per la cancellazione deldi Antonioprevisto nella puntata di stasera del programma Che sarà, sul caso interviene direttamente la premier. Per denunciare l’ennesimo «caso montato dalla sinistra» e negare qualsiasi pressione del suo governo sulla Rai. «In un’Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un caso. Stavolta è per una presuntaa undiper celebrare il 25 Aprile», scrivesu Facebook. Che di fatto dà credito alla versione fornita del direttore dell’Approfondimento della tv pubblica, Paolo Corsini, di ragioni di ordine economico. «La sinistra grida al regime, la Rai risponde di essersi semplicemente rifiutata di pagare 1800(lo stipendio ...