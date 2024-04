Ginnastica artistica - l’Italia batte Brasile e USA! Le Fate vincono il Trofeo di Jesol - gemelle D’Amato in cattedra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024)ha vinto ildio, tradizionale Classicissima diche anima la primavera della Polvere di Magnesio e che quest’anno lancia la volata agli Europei di Rimini (2-5 maggio) e le Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale si è imposta nella 15ma edizione della kermesse internazionale con il punteggio di 166.800,ndo due potenze come il(164.465 per la squadra argento iridato in carica, presentatasi in laguna con la formazione tipo) e gli USA (163.934 per le Campionesse del Mondo, ma con le seconde linee). A seguire il Canada (161.867) e una deludente Francia (157.332). Le azzurre sono tornate ad alzare al cielo il Dragone a distanza di quindici anni dalla prima e unica volta: segnali confortanti in vista dell’imminente ...