Getafe- Real Sociedad – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 aprile 2024) Lacercherà di continuare il suo ottimo periodo di forma nella Liga quando si recherà adomenica 21 aprile pomeriggio. La squadra ospite è attualmente sesta in classifica, con tre punti di vantaggio sul Valencia settimo, mentre iloccupa il decimo posto, con 39 punti ottenuti in 31 partite durante una solida campagna. Il calcio di inizio diè previsto alle 14 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlha ottenuto nove vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte nelle 31 partite di campionato disputate in questa stagione, raccogliendo 39 punti che lo hanno portato al 10° posto in ...