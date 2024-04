GB | no a proposta Ue su mobilità giovani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 aprile 2024) 22.20 Il governo britannico ha respinto ladella Commissione Europea per favorire ladei cittadini tra i 18-30 anni, limitata dopo la Brexit. "Non applicheremo il programma dile per tutta l'Ue.La libertà di movimento è finita e non ci sono piani per reintrodurla", ha detto un portavoce del governo. Ladi Bruxelles mirava ad allentare gli ostacoli della Brexit per ieuropei per viaggiare,studiare, risiedere in Gran Bretagna.