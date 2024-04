Fulham – Liverpool – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo aver gareggiato in Europa per l’ultima volta sotto la guida di Jurgen Klopp, ilriprende la ricerca del primato in Premier League domenica 21 aprile, recandosi a, squadra di metà classifica. Il cammino dei Reds in Europa League si è concluso per mano dell’Atalanta BC nel turno infrasettimanale, mentre gli uomini di Marco Silva hanno avuto una settimana per analizzare il sorprendente trionfo per 2-0 sul West Ham United. Il calcio di inizio diè previsto alle 17:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreSe non fosse stato per gli sforzi di un Lukasz Fabianski in difficoltà, ilavrebbe potuto e probabilmente dovuto ottenere un margine di vittoria più ...