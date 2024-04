Fucsovics-Navone in tv | data orario - canale e diretta streaming finale Atp Bucarest 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Martonse la vedrà contro Marianonelladell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città rumena. Incredibile lo score del tennista argentino in questi primi mesi di stagione. Dopo aver dominato il 2023 a livello challenger,anche sul circuito maggiore si dimostra cliente ostico per tutti sulla terra battuta. Va a caccia del primo titolo e si trova di fronte unche a sorpresa ha eliminato dal torneo Tabilo in semi. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 21 aprile alle 14:00. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo ...