Formazioni ufficiali Verona-Udinese - Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Ledi, match valevole per la trentatreesima giornata di. Al Bentegodi va in scena un delicato scontro salvezza tra due squadre a caccia di punti per allontanarsi dalla zona rossa. Reduci dal 2-2 contro l’Atalanta, gli scaligeri partiranno leggermente favoriti. La squadra di Cioffi non è però da sottovalutare ed è pronta a dare il 100% per lasciare lo stadio con almeno un punto in tasca. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Dani Silva; Mitrovic, Folorunsho, Lazovic; Noslin.: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, ...