Foden | Quando arrivo allo stadio - ho le farfalle nello stomaco Poi tocco la palla e mi sento a casa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 aprile 2024) Da raccattapalle a giocatore del Manchester City,si racconta al “Daily Mail“. Il centrocampista del City racconta del nervosismo che prova ogni volta che entra in campo: «Ho lee so che è arrivato il momento. Ma scompaiono una volta iniziata la partita. Primodie so che sono amia».parla della sua sindrome dell’impostore, quella sensazione di non meritare di essere al City: «A volte è stato difficile, sai, essere un tifoso del City che era un raccattapalle e poi arrivare in prima squadra. Non credo che cambierà mai davvero, sai? Un po’ di quella sensazione sarà sempre lì. Ma ora ho trovato il mio ...