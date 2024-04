Finale napoletana della Lega Calcio A 8

Ascolti tv venerdì 19 aprile, Finale di 'The Voice Generations' su Rai1 vince la serata - La Finale di 'The Voice Generations', in onda su Rai1, ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri con 3.514.000 telespettatori e il 21% di share. Su Canale 5 'Terra Amara' ha ottenuto invec ...informazione

VIDEO - Il sindaco Manfredi: "Sopralluogo al cantiere della metropolitana di Capodichino, obiettivo apertura agli inizi del 2026" - NAPOLI - "Procedono i lavori per la realizzazione della stazione della Metro Linea 1 di Capodichino. Siamo molto soddisfatti delle tempistiche, con il nostro obiettivo che resta quello di aprire la st ...napolimagazine

