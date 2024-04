Filippo Tortu si migliora in un clima ventoso Buon tempo a Clermont - guizzo in finale?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024)ha fatto la sua seconda uscita stagionale. Dopo aver corso in 10.15 settimana scorsa con 1,7 m/s di vento a favore in quel di Gainesville (Florida, USA), il Campione Olimpico della 4×100 si è rimesso in gioco sempre sui 100 metri al Pure Athletics Spring Invitational di, con l’intento di valutare la bontà degli allenamenti che sta svolgendo negli States. Il velocista lombardo, che sabato scorso aveva fatto il miglior debutto degli ultimi cinque anni e che è già in possesso del minimo per i Giochi di Parigi 2024 sul mezzo giro di pista (20.14 lo scorso anno agli Assoluti), ha gareggiato in corsia 5 e si è brillantemente distinto chiudendo al secondo posto con ildi 10.11, condizionato però da una brezza alle spalle di 2,7 m/s, superiore al limite consentito dal regolamento (2,0 m/s) per ...