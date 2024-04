Festival Impatta Disrupt - Mastrolitto | Puntare su approccio One Health

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Domenico, Direttore Generale Campus Bio-Medico Spa: “suOne, che vede salute dell’uomo e dell’ambiente strettamente connesse” “Quest’anno il Campus compie 30 anni. La nostra è la storia di una rigenerazione urbana portata avanti attraverso un progetto culturale fondato su valori molto forti. I prossimi 30 anni li immaginiamo in ottica One, unculturale che vede la salute dell’uomo strettamente connessa con quella dell’ambiente e degli ecosistemi in cui vive, ma anche in ottica Urban One, cioè la salute della città. Per questo abbiamo immaginato un Social Green Masterplan, un grande programma di impatto sociale integrato con le attività proprie del Campus. Si tratta di un processo che va portato avanti ...