Fave - come si puliscono e come cucinarle

(Di sabato 20 aprile 2024) I legumi, si sa, fanno davvero molto bene alla salute: aiutano a perdere peso più facilmente, sono ricchi di fibre che regolano il transito intestinale e consentono di fare il pieno di vitamine e sali minerali. Insomma, non devono mancare mai nella nostra dieta. Per ampliare un po’ i nostri orizzonti culinari, dovremmo proprio provare le: ottime sia crude che cotte, possono essere utilizzate in tantissimi modi. Un tempo venivano considerate un alimento povero, quindi erano sempre presenti sulle tavole dei nostri avi. Scopriamo quali sono le loro proprietà,pulirle e. Cosa sono leLesono il frutto della pianta botanicamente conosciuta con il nome di Vicia faba, appartenente alle leguminose. Dal punto di vista ...