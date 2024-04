FA Cup - il Manchester City supera il Chelsea e va in finale

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo l’eliminazione in Champions League ilvince la semidi FA Cup contro ile va inDopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League ai calci di rigore contro il Real Madrid, ilsi consola con la FA Cup. La squadra di Guardiola batte infatti ilin semi

IL TABELLINO Man City-Chelsea 0-0 Manchester CITY (4-2-3-1): Ortega Moreno, Walker (C), Stones, Akanji, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden... (calciomercato)

Il Manchester City è in finale di FA Cup per la seconda stagione consecutiva. La squadra di Guardiola batte 1-0 il Chelsea al termine di una partita estremamente equilibrata e decisa dal guizzo di ... (sportface)

1-0 al Chelsea, Manchester City in finale di FA Cup - (ANSA) - ROMA, 20 APR - Il Manchester City dimentica, almeno parzialmente, la delusione dell'eliminazione dalla Champions League a opera del ...sport.tiscali

Guardiola: “La Champions l’abbiamo vinta grazie a Lukaku” - Visualizzazioni: 1 Tornato a parlare di Champions League dopo l’eliminazione contro il Real Madrid di Ancelotti, nonostante un’ottima prestazione, leggiamo le parole di Guardiola Indice Guardiola, so ...calciostyle

FA Cup: il Manchester City vola in finale, Bernardo Silva stende il Chelsea - La squadra di Guardiola supera quella di Pochettino 1-0 in semifinale grazie a un gol del portoghese: ora United o Coventry per la coppa ...sportmediaset.mediaset