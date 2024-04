(Di sabato 20 aprile 2024) Il presidente dell'e presidente del Pdcorrerà alledella circoscrizioneEst. A questo punto è quasi certo che nella sua regione si terranno delle elezioni anticipate, probabilmente in autunno. È il secondoufficializzato dai dem.

Stefano Bandecchi , sindaco di Terni, dice di voler candidare Vittorio Sgarbi per le Europee : "Levare a Sgarbi la possibilità di fare dei convegni e delle conferenze è come tagliare le ali a ... (fanpage)

«Mi candiderò alle Europee come capolista in tutte le circoscrizioni, io conto di arrivare al 4%». parola di Stefano Bandecchi , leader di Alternativa popolare e sindaco dimissionario di Terni. Lo ... (open.online)

Bologna, 21 aprile 2024 – “Le elezioni dell’8 e il 9 giugno sono una sfida decisiva per il futuro dell’Europa. E dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo. Per questa ragione ... (ilrestodelcarlino)

Europee, Stefano Bonaccini candidato come capolista Pd al Nord Est: voto anticipato in Emilia Romagna - Il presidente dell'Emilia Romagna e presidente del Pd Stefano Bonaccini correrà alle Europee come capolista della circoscrizione Nord Est ...fanpage

Bonaccini si candida alle elezioni Europee - “Ho accettato la sfida delle elezioni Europee perché sono sempre più convinto che il futuro sia l’Europa”. In lungo messaggio pubblicato sulla sua ...corriereromagna