Europee - da Bonaccini a Strada | i candidati pd La mossa di Schlein sulla Rai

Le formazioni per le europee cominciano a prendere forma. E uno dopo l’altro i big entrano in gioco. Correranno il segretario di Forza Italia Antonio Tajani , Emma Bonino per gli Stati Uniti d’Europa ... (gazzettadelsud)

Elezioni Europee 2024, il Pd schiera Bonaccini capolista nel Nord-est. Schlein, oggi l’annuncio - Settantasei nomi per diciotto seggi. Sedici, o forse quindici, se come suggeriscono i sondaggi anche la lista degli Stati Uniti d’Europa e l’Alleanza Verdi-sinistra ...ilmessaggero

Europee, Tajani scende in campo con Forza Italia: «Noi, forza rassicurante» - «Se un segretario di partito non ha il coraggio di mettersi al servizio di chi gli ha dato fiducia al congresso non sarebbe un buon segretario di partito». Antonio Tajani annuncia la ...ilmessaggero

Bonaccini si candida alle Europee: "Per la Regione si vota in autunno" - "Questo messaggio è per tutti voi emiliano-romagnoli, con enorme gratitudine. Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme". Con queste parole ...ilrestodelcarlino