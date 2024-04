ESCLUSIVA IN ? Collovati | Leao o Lautaro Martinez? Il Toro non si accontenta mai! Ciclo Inter - difficile per un motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024) Fulvio, campione del Mondo 1982 e grande doppio ex die Milan, ha parlato a-News.it a due giorni dal derby scudetto. La sua preferenza sue poi su Inzaghi, Pioli e i cicli vincenti., si dice che i derby siano partite sempre diverse: ma questo sembra essere veramente un’altra partita: che sapore avrebbe per l’trionfare nel derby? I derby sono sempre derby, questo è particolare perché arriva in un momento che potrebbe risultare decisivo. A volte i derby non sono mai decisivi. Questo potrebbe essere decisivo per la vittoria dello scudetto dell’ed è decisivo per il futuro di Stefano Pioli. È decisivo per tanti motivi, si gioca di lunedì, giorno stranamente particolare ...