Empoli-Napoli - Nicola | I miei ragazzi sono stati attent - pratici e …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 20 aprile 2024) La vittoria dell’sul: di seguito le dichiarazioni rilasciate a Dazn da Davide, tecnico dei toscani. “Le gare si vincono con un piano tattico, l’interpretazione in campo fa la differenza, quando riesci ad avere intensità e spirito di gruppo e uscire in pressione coi tempi giusti, il primo tempo nostro è stato di grande qualità. Ilha le sue qualità, è una squadra temibile, isempre concentrati econtento per loro, avevamo bisogno dei risposte che nelle precedenti 13 partite non avevamo avuto”. L’visto contro il Torino e il… “Le gare contro Torino estate giocate con un livello importante, la scorsa ...