Empoli-Napoli LIVE 1-0 al 45' | un gol e un palo per i toscani

(Di sabato 20 aprile 2024)1-0 Il tabellino(3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; C...

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Empoli : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Empoli e Napoli si affrontano nel match valido per la giornata della Serie ... (calcionews24)

I supporter partenopei si scagliano con veemenza contro la squadra di Calzona dopo il brutto primo tempo di Empoli. Il Napoli di mister Francesco Calzona continua a mettere in evidenza dei ... (spazionapoli)

Napoli fantasma a Empoli: “Qualcosa di indecente. Subito in ritiro” - Napoli fantasma a Empoli: "Qualcosa di indecente. Subito in ritiro". Toscani in vantaggio grazie al gol di Cerri ...calciomercato

Empoli-Napoli 1-0 (Cerri 4’): finisce il primo tempo - 39' - L'Empoli percepisce il momento difficile del Napoli e preme sull'acceleratore. Qui Fazzini serve Cambiaghi a rimorchio che conclude col destro, ma la palla finisce a lato. 37' - Ammonito Juan ...tuttonapoli

Empoli - Napoli. Al Castellani ci sono De Laurentiis e moglie insieme a 3500 tifosi napoletani (Sky) - 'Partita molto sentita, lo stadio è tutto esaurito. Il Napoli non deve prendere gol, nella gestione Calzona non è mai successo' Db Riyad (Arabia Saudita) 18/01/2024 - Supercoppa Italiana / Napoli ...virgilio