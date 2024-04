Empoli-Napoli - Cerri fa gol ma poi si infortuna | problema alla coscia al 20?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Pomeriggio dalle emozioni contrastanti per Alberto. Nel corso di, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Davide Nicola sbloccano il risultato dopo solo quattro minuti di gioco grazie propriorete diche batte l’incolpevole Meret. Poco dopo, intorno al ventesimo minuto, il centravanti empolese è stato costretto a chiedere il cambio per unfastidioso. Al suo posto è entrato Niang. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami strumentali del caso per stabilire l’entità esatta dell’infortunio. Una tegola non da poco in questo finale di stagione importantissimo per l’. SportFace.