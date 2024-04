Empoli-Napoli - azzurri da horror | scatta la protesta dei tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 aprile 2024) I supporter partenopei si scagliano con veemenza contro la squadra di Calzona dopo il brutto primo tempo di. Ildi mister Francesco Calzona continua a mettere in evidenza dei grossolani limiti, sia sul piano del gioco che sul livello caratteriale. L’ennesima conferma è arrivata nel corso del primo tempo andato in scena sul rettangolo verde dello stadio Castellani per il match contro l’, gara valevole per la 33esima giornata di Serie A. Ancora una volta, glisi sono mostrati carenti di intensità, concentrazione e identità di gioco. Non a caso, alla formazione allenata da Davide Nicola è bastata la prima occasione utile per punire i partenopei. Un modestissimoè riuscito a mettere sotto ilsin dai primi minuti di gioco. Infatti, dopo appena ...