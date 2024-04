Empoli-Napoli 1-0 … Per gli azzurri è notte fonda

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 20 aprile 2024)1-0, cronaca, tabellino e voti: Cerri match winner, Champions sempre più lontana per gli.Il blitz aereo di Cerri stende la squadra di Calzona, sempre più lontano dalla zona Champions e giunto alla decima sconfitta in Serie A. Il, dopo la rimonta incassata con il Frosinone, spreca un’altra chance per riavvicinarsi al quinto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. I campioni d’Italia in carica, infatti, hanno perso di misura sul campo dell’, capace di prendersi tre punti davvero molto importanti in chiave salvezza. Il match si è di fatto risolto nei primi minuti di gioco quando Cerri, poi uscito al 20? per infortunio, ha sbloccato e risolto il match andando a superare Meret con un perentorio colpo di testa. Dopo essere andato vicino ...