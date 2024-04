Empoli-Napoli 1-0 - Calzona | Atteggiamento inaccettabil - mancano motivazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Il tecnico delFrancescoha commentato, ai microfoni di Dazn, la sconfitta arrivata in casa dell’per 1-0: “L’ha approcciato la partita alla perfezione. Noi eravamo molli e timidi. Ho visto uninconcepibile e la responsabilità è mia perché non sono riuscito a motivare la squadra al meglio. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, ma non abbiamo mai tirato in porta. Non pensavo di trovare una situazione così brutta quando sono arrivato. Tutti devono dare qualcosa di più per onorare questa maglia e questa città”. SportFace.