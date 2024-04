Empoli-Napoli 1-0 - a breve Calzona in conferenza

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Empoli : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Empoli e Napoli si affrontano nel match valido per la giornata della Serie ... (calcionews24)

Alberto Cerri ha portato in vantaggio l’Empoli al quarto minuto, un goal che non avrebbe lasciato indifferente la panchina azzurra. No, il Napoli neanche quest’oggi manterrà la porta inviolata. Al ... (spazionapoli)