Elezioni Teverola | Alfonso Fattore è il candidato sindaco di Teverola Sostenibile

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 20 aprile 2024). Domani mattina, domenica 21 aprile, alle ore 10:30, ‘’ presenterà ai cittadini il progetto politico in vista delleamministrative, e il. L’appuntamento è presso la sede di via Cavour 22. “Illustreremo ai cittadini la nostra idea dellache dovrà essere, fissando le priorità improrogabili, e assumendoci impegni concreti. Aspettiamo di incontrare i cittadini per un confronto sano e vero”, fanno sapere dal collettivo. Nel corso dell’iniziativa,spiegherà ai cittadini alcune delle idee in programma per il rilancio della città, progetti che ...