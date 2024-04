Donna morta da diverse settimane in casa ad Aprica - deceduto in ospedale anche il marito novantenne

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 20 aprile 2024) È morto ieri nel reparto di Terapia intensiva dell’di Sondrio Giorgio Monticelli, iloriginario di Verona, trovato lo scorso 13 aprile in condizioni gravissime dai carabinieri nel letto insieme alla moglie, Anna Maria Squarza deceduta da, in un appartamento all’, dove si erano trasferiti con il figlio dai tempi del Covid. Monticelli era in forte stato...