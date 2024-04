Difesa Unione Europea | quell' esercito fantasma

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 20 aprile 2024) Sarebbero un elemento decisivo per affermare l’importanza della Ue: ma le forze armate comuni non diventano realtà, nonostante alcune missioni condivise e le minacce di guerra sul continente. Prevalgono gli interessi diversi tra i vari Stati. «Sulla carta era già tutto pronto. Avevamo previsto una forza congiunta di 60 mila uomini di unità terrestri da mobilitare in 60 giorni e con un’autonomia di sei mesi» racconta l’ex capo di Stato maggiore della, Vincenzo Camporini. Nel 1999, appena nominato generale, partecipa alla stesura, assieme agli alti ufficiali degli altri Paesi dell’, all’Helsinki Headline Goal, che getta le basi dellacomune. L’della Ue «doveva essere in grado di operare fino a quattromila chilometri di distanza da Bruxelles con il necessario supporto ...