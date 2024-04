Dead Island 2 | SoLa - la recensione del DLC

(Di sabato 20 aprile 2024) Dambuster Studio torna con il secondo (e a quanto pare ultimo) DLC dedicato a2, intitolato. Torniamo dunque nell’asta e deta Los Angeles post – apocalittica, armi di fortuna alla mano, pronti per affrontare qualsiasi non-morto si pari davanti a noi, questa volta in una location “Coachella-style” dove la musica, però, uccide. Questo DLC avrà saputo dare una degna chiusura del cerchio a2? Scopriamolo insieme in questadel DLC2:. Ambientazione e Storyline In2:ci troveremo a viaggiare presso una location che ha ospitato un enorme festival che ricorda a sprazzi proprio ...

