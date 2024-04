De Laurentiis vada in panchina da qui alla fine di questo strazio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 aprile 2024) Copriamo gli occhi pur di non vedere ancora tale oscena rappresentazione di una squadra di pallone. Sembra un insulto. Al primo cross Cerri segna. Ma potevo esserci pure io o il parcheggiatore del Castellani, avremmo segnato uguale. 1-0 Anguissa davanti al portiere non tira. Perché? Chi ci deve rispondere?Calzona sta ancora cercando di capire come sta schierato l’Empoli. Il secondo tempo l’ho passato a cronometrare il tempo effettivo. Si sono giocati solo 28 minuti. Non ho visto un solo calciatore azzurro arrabbiarsi.fa male più della sconfitta. Fuori Kvara, fuori Politano, Simeone dentro solo all’ottantreesimo. . Ostigard andava espulso per la gomitata a Luperto che oggi, inNapoli, sarebbe titolare indiscusso. La squadra è mentalmente andata. Ora si metta fuori chi non ha gli attributi per stare in campo. Calzona non è capace di ...