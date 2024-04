Dario Maltese svela cosa pensa di Sonia Bruganelli

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 20 aprile 2024)durante le dirette de L’Isola dei Famosi si punzecchiano, ma nelle interviste che rilasciano professano amore e stima reciproca. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin,a domanda diretta suha risposto: “Ma sì, guarda.mi diverte molto. Perché è evidente che siamo abbastanza diversi e spesso la pensiamo anche in maniera differente, però ci rispettiamo molto alla fine. Quindi ti devo dire che anche con lei va tutto bene”. Stessache ha ribadito la produttrice in diretta a Casa Sdl. “Se io eci odiamo come scrivono? Sono rimasti ad Adriana Volpe. Lei esono tanto diversi eh, non ...